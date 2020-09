Turris – Ceduto in prestito al Rotonda il portiere Siani

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con la formula del prestito annuale, il portiere classe 2002 Federico Siani al Rotonda Calcio (serie D, girone I).

L’operazione è stata definita con la mediazione dell’agente Fifa Bruno Di Napoli, ex calciatore dai trascorsi anche con la Turris.

Per Siani (in passato già in orbita delle Rappresentative Nazionali della Lega Dilettanti e monitorato da club di categoria superiore) sarà l’occasione di proseguire il suo percorso di crescita in un campionato nazionale.