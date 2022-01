Turris – Ceduti due giovani in prestito

La S.S. TURRIS CALCIO comunica il rientro del centrocampista Stefano Palmucci al PARMA CALCIO 1913, club dal quale era arrivato a titolo temporaneo all’inizio della stagione sportiva in corso.

La società ringrazia il calciatore classe 2001 per il contributo fornito e gli augura le migliori fortune umane e professionali.

Al contempo, ceduto a titolo temporaneo all’Acerrana (Eccellenza), fino al termine della stagione in corso, il centrocampista classe 2003 Angelo Pio Capuozzo (due convocazioni in prima squadra nello scorso campionato di C), che era rientrato dal prestito all’Afragolese.