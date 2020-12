Turris – Cavese: le parole di Fabiano e Colantonio:” bravi a soffrire nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo meritato la vittoria.”

“Prima di tutto vorrei dedicare la vittoria a Vincenzo Strino, perché lui è la Turris” ecco come esordisce il tecnico corallino. “Nel primo tempo siamo stati bravi a soffrire, la Cavese ci ha messi in difficoltà, e per questo voglio fare loro i complimenti, ma nel secondo tempo abbiamo meritato di vincere.” Continua Fabiano e poi sulla scelta del modulo iniziale dice:” ho pensato di mettere il trequartista, anche perché avevamo qualche assenza a centrocampo, però gli avversari ci hanno sorpresi quando hanno messo De Rosa dietro le punte e ci ha dato tanto fastidio.” Ed aggiunge infine:” vedo che iniziamo a far paura, gli avversari contro di noi, cambiano molto, a noi questa cosa fa piacere.”

Il presidente Colantonio inizia dicendo:” quando ci sono prestazioni come quella di Terni, e dopo pochi giorni, si torna in campo, è facile che si possa restare con la testa al match precedente e perdere la concentrazione per la partita successiva, ma così non è stato, per questo avevo chiesto cattiveria prima di questa sfida.” Sui 25 punti il patron corallino dice:” nessuno l’avrebbe mai immaginato che avremmo avuto tutti questi punti a girone d’andata ancora non finito.” E conclude il presidente Colantonio, dicendo:”Ci tengo a dire a chi viene utilizzato meno, che per noi è molto importante e farsi trovare pronto nel momento del bisogno, visto che il campionato è molto lungo, vuol dire mettere la Turris in una posizione di vantaggio.”