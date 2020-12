Turris – Cavese 2-0: i corallini tornano alla vittoria tra le mura amiche

Vince la Turris il derby con la Cavese. I corallini ritrovano la vittoria tra le mura amiche grazie alle reti di Giannone e Lorenzini.

Primo tempo

Al 6′ primo squillo dei padroni di casa con Pandolfi, che di testa raccoglie un ottimo cross di Esempio, ma blocca il pallone Russo.

Al 13′ ancora Turris in avanti, con Rainone che dagli sviluppi di una punizione dalla destra non riesce a spedire in rete da pochi passi.

Al 15′ Cavese vicinissima al vantaggio con Ricchi che colpisce il palo.

Al 19′ Turris in vantaggio con Giannone che raccoglie sulla destra un cambio di campo di Franco, stoppa il pallone, si accentra e calcia a giro sul secondo palo battendo il portiere ospite.

Al 42′ per la Cavese ci prova Germinale dai 20 metri, ma spara alto.

Secondo tempo

Al 50′ punizione per la Cavese, prova De Rosa, ma blocca senza problemi Abagnale.

Al 57′ corallini vicinissimi al raddoppio con Franco, che dai 20 metri calcia ma colpisce in pieno la traversa.

Al 78′ ci prova dagli sviluppi di un corner Pandolfi, ma di testa spedisce alto.

Al 82′ raddoppio Turris con Lorenzini che dagli sviluppi di una punizione dalla destra colpisce di testa e spedisce in rete.

Al 85′ espulso Matino.

I corallini tornano alla vittoria in campionato, e soprattutto tornano a vincere tra le mura amiche dopo più di 2 mesi. La Turris chiude il suo 2020 a 25 punti in classifica.