Turris – Cavese 1-2 – Non basta una buona prova, settima sconfitta consecutiva per i corallini

La Turris lotta, ma non può nulla nel derby contro la Cavese.

Buona partita dei corallini che partono male subendo gol dopo 8 minuti da Marchisano, poi colpiscono prima un palo con Nocerino al minuto 16 e poi al minuto 21′, il giovane corallino si procura un rigore che Trotta non sbaglia e sigla la sua prima rete stagionale.

Pochi minuti dopo, però la Cavese trova il vantaggio con Sannipoli su assist di Maranzino.

Nel finale di frazione, prima Nocerino a tu per tu col portiere fallisce una buona occasione e poi Giannone colpisce la traversa.

Nella ripresa, grande occasione per Trotta che per poco non trova il pari, ma null’altro.

Perde ancora la Turris, mentre la Cavese vola a 33 punti in campionato.