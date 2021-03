Turris – Catanzaro: 1-1. Le parole di Caneo e Villa: “Abbiamo avuto un buon palleggio e una buona padronanza del campo”

Dopo il pari tra Turris e Catanzaro, ai microfoni ci sono gli allenatori delle due compagini.

Ecco le parole di Caneo: “Abbiamo avuto un bel palleggio, una bella padronanza di campo, era un confronto aperto. Mi stavo divertendo, poi qualche situazione ci ha impedito di giocare in tranquillità”. Ecco come esordisce il tecnico corallino, che poi sull’uomo in più si esprime: “Forse ci siamo intimoriti, però abbiamo costruito e lottato, il Catanzaro ha uomini importanti”. Alla domanda sugli esterni invertiti ad inizio gara, risponde così: “Volevo che gli esterni entrassero dentro al campo per arrivare al tiro o definire un passaggio filtrante”. Poi conclude dicendo: “Siamo rammaricati, volevamo dare una soddisfazione al presidente che in settimana ha subito una grave perdita, ma sicuramente ci proveremo la settimana prossima”.

Le parole del tecnico del Catanzaro, Villa: “L’imbattibilità del portiere sia merito di tutta la squadra, dagli attaccanti fino ai difensori”. Ecco cosa dice il tecnico ospite dopo la fine dell’imbattibilità in porta di Di Gennaro.

Poi sull’espulsione e sull’atteggiamento rinunciatario nel secondo tempo dice: “L’inferiorità numerica ci ha sicuramente condizionato, ma non è vero che abbiamo avuto un atteggiamento rinunciatario. Nel secondo tempo abbiamo avuto almeno 3 occasioni per vincerla, anzi abbiamo anche messo un attaccante in più”.

E infine conclude dicendo: “Non dobbiamo migliorare nel gestire alcune fasi della partita, abbiamo un carattere forte, siamo un gruppo fantastico”.