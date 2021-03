Turris – Catania: 1-0. Le parole di Caneo: “Sono contento di aver recuperato Longo, è l’unica punta con le capacità da finalizzatore”

La Turris vince una gara fondamentale in ottica salvezza e a parlare ai microfoni, come sempre, c’è mister Caneo.

“Abbiamo dato molta più attenzione alla fase difensiva, la mentalità è importante e oggi l’ho vista. Oggi non era facile vincere, c’era un problema di gestione di ambiente e di gruppo”. Esordisce così l’allenatore della Turris, che poi sulla gara dice: “Siamo stati equilibrati in fase di non possesso”. Sul derby invece si esprime così: “Abbiamo fatto anche a Castellammare una buona partita, abbiamo calciato in porta 5 volte e loro 6 volte, il risultato è stato troppo eclatante per ciò che si è visto in campo.”

Poi alla domanda sulla crescita di Loreto, il recupero di Franco e il nuovo ruolo di Romano dice: “Sono calciatori importanti, che tecnicamente non hanno nulla da imparare, è solo merito loro se stanno facendo bene”.

E poi sui gol da palla inattiva, sulle difficoltà a segnare su azione e sul ritorno al gol di Longo conclude così: “Per quanto riguarda Longo, sono contento di averlo recuperato perché è l’unica punta che ha la qualità di finalizzatore, ora dobbiamo lavorare”.