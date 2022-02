Turris – Catania: 1-3. Le parole di Caneo: “Sapevamo che era una partita tosta”

Dopo la brutta sconfitta subita in casa dalla Turris ai microfoni c’è il mister corallino Bruno Caneo.

Sulla partita: “È successo che sono superiori, sapevamo che era una partita tosta e dura. Sapevamo che non rispecchiavano la classifica che avevano”.

Sulla posizione di Tascone: “Ho preferito Tascone a Pavone perché ha buone capacità tecniche per girarsi e nell’affrontare la linea difensiva”.

Sul ritorno di Santaniello: “Sta seguendo un protocollo di recupero, se ne parlerà tra una settimana”.

Sul nervosismo nel finale: “È tutto scaturito da mancanza di sportività da parte della panchina del Catania. Ho perso le staffe, non digerisco l’antisportività”.