Turris – Catania: 1-3. I Corallini cadono per la seconda volta consecutiva

Perde ancora la Turris. Gli uomini di Caneo cadono contro un Catania superiore, che però giova di un arbitraggio alquanto discutibile. Corallini che giocano male, soprattutto la seconda parte del primo tempo e tutta la seconda frazione di gioco, complice anche un’esplosione inventata da parte del signor Bitonti della sezione di Bologna.

Primo tempo

Al 14′ primo squillo del match. Giannone recupera palla e prova a calciare dai 20 metri, pallone che però sfiora solo il palo.

Al 18′ occasionissima per il Catania. Colpo di testa sugli sviluppi di un corner con Perina che salva il risultato con un intervento di puro istinto. Successivamente la palla carambola sul palo prima di essere spazzata via.

Al 19′ Leonetti si divora il gol del vantaggio. Palla in profondità di Tascone che trova Leonetti solo davanti al portiere, ma il numero 11 della Turris spara alto.

Al 22′ partita divertentissima. Vicino al vantaggio il Catania che colpisce la traversa con Albertini che calcia dai 25 metri.

Secondo tempo

Al 53′ vantaggio del Catania con Albertini, che a tu per tu con Perina fa uno scavetto e porta in vantaggio gli ospiti.

Al 61′ ci prova Giannone da una punizione dal limite, ma il pallone finisce alto.

Al 63′ espulso Tascone. Decisione dell’arbitro rivedibile.

Al 64′ raddoppia il Catania con Moro che di testa batte Perina.

Al 88′ ci prova Provenzano, ma trova una grande risposta di Perina.

Al 91′ accorcia Ghislandi.

Al 96′ la chiude il Catania. Manzi pasticcia in difesa e Zanchi cala il tris.

Seconda sconfitta consecutiva per la Turris che adesso sarà chiamata a rialzarsi in trasferta contro il Latina.