Turris – Casi di positività al Covid-19 nel Palermo, gara posticipata alle 18:30

Casi di positività al Covid-19 registrati nella società di casa (in corso secondo ciclo di test come da protocolli): appena diramato il comunicato ufficiale della Lega sullo slittamento del fischio d’inizio, che si rimette in calce.

C A M P I O N A T O S E R I E C 2 0 2 0 – 2 0 2 1

VARIAZIONE GARA – 6a GIORNATA DI ANDATA

GARA PALERMO – TURRIS DEL 21 OTTOBRE 2020 (Gir. “C”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Palermo ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli