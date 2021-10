Turris – Campobasso: 2-3. Le parole di Caneo: “Non parlo dell’arbitro, se no mi squalificano per 3 anni”

Dopo lo scivolone in casa, ai microfoni c’è mister Caneo.

“La squadra ha dato tutto quello che poteva dare, anche qualcosa in più. Il dispendio di energie si è sentito e oggi ne abbiamo risentito. Dell’arbitro non voglio parlare, se no mi squalificano per 3 anni”. Ecco come esordisce Caneo.

Sulla reazione: “È chiaro che dopo aver fatto quella prestazione col Palermo ci aspettavamo la consacrazione, ma il Campobasso ha fatto un’ottima partita. Noi eravamo meno brillanti e meno reattivi, quindi loro a centrocampo recuperavano tutti i palloni”.

Sulla fase difensiva: “Abbiamo sbagliato i tempi, le uscite, uscivamo in ritardo e ci superavano. Però questa partita è stata veramente condizionata dall’arbitro”.

Su Di Nunzio titolare: “Non sapevo se Lorenzini riuscisse a fare 3 partite consecutive, perciò ho scelto Di Nunzio.”

Su Santaniello: “Aveva fastidio al gluteo. Abbiamo preferito fermarlo”.