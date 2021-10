Turris – Campobasso: 2-3. Ennesimo scivolone in casa per i Corallini

Brutta prova dei Corallini che cadono in casa ancora una volta in questa stagione. Passati in vantaggio si fanno rimontare, accorciano le distanze, ma poi non riescono a trovare il pareggio.

Primo tempo

Al 2′ ci prova subito Tascone da fuori area, il pallone finisce alto.

Al 5′ ancora Tascone pericoloso con un tiro da fuori area, stavolta blocca Raccichini.

Al 6′ la sblocca la Turris con Giannone che dagli sviluppi di un corner riceve il pallone fuori area e calcia al volo realizzando un super gol.

Al 15′ Pareggio del Campobasso. In contropiede Di Francesco riceve una palla in area di rigore e grazie ad un rimpallo realizza la rete del pari.

Al 17′ si divora il gol del vantaggio il Campobasso con Di Francesco che dopo un contropiede si trova a tu per tu con Perina, ma calcia clamorosamente fuori.

Secondo tempo

Al 46′ occasione Campobasso con Rossetti che riceve sul secondo palo, ma di testa colpisce male.

Al 52′ vantaggio del Campobasso con Liguori che riceve su cambio di campo, si trova davanti a Perina e insacca.

Al 54′ Rossetti cala il tris con uno scavetto che batte Perina.

Al 63′ grande occasione per la Turris con Pavone che calcia, ma colpisce l’estremo difensore ospite.

Al 68′ ci prova Emmausso da posizione defilata, Perina respinge.

Al 70′ ci prova Franco dai 20 metri, il portiere respinge.

Al 73′ grande occasione Turris con Leonetti che riceve un cross da Manzi sul primo palo, para Raccichini.

Al 74′ Franco accorcia le distanze con una grande giocata personale sulla fascia destra il centrocampista calcia, trova una deviazione ed insacca.

Al 83 grandissima occasione per la Turris con Leonetti che calcia a pochi passi dalla porta, ma il pallone da solo l’illusione del gol.

Al 87′ Pavone vicinissimo al pari. Dall’interno dell’area Pavone in scivolata colpisce il pallone. Ottima risposta del portiere.

Finisce dunque con una sconfitta la partita della Turris, che Domenica affronterà la Fidelis Andria.

Il tabellino:

FORMAZIONE TURRIS – Squadra per dieci undicesimi identica a quella scesa in campo contro il Palermo. L’unica novità è costituita dalla presenza di Di Nunzio al posto di Lorenzini al centro della difesa.

TURRIS-CAMPOBASSO 2-3

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Di Nunzio (12’st Lorenzini), Esempio; Ghislandi (30’st Sartore), Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Longo (12’st Pavone), Leonetti. All: Caneo. A disp: Abagnale, Zanoni, Loreto, Palmucci, Finardi, Iglio, Bordo, D’Oriano.

CAMPOBASSO (3-4-3): Raccichini; Magri, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Candellori, Bontà (20’st Sbardella), Tenkorang; Liguori (20’st Emmausso), Rossetti (35’st Parigi), Di Francesco (19’st Vitali, 35’st Giunta). All: Cudini. A disp: Zamarion, Coco, Martino, Nacci, Fabriani, Persia, De Biase

ARBITRO: Sfira di Pordenone.

MARCATORI: 6’pt Giannone, 15’st Di Francesco, 6’st Liguori, 9’st Vitali, 29’st Franco.

NOTE: ammoniti Bontà, Perina, Pavone, Emmausso. Spettatori: 1400 circa.