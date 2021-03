Turris – Campania in zona rossa: sospesa l’attività giovanile e di base

Preso atto delle nuove ordinanze firmate nella giornata di venerdì 5 marzo dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, che andranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo e che collocano nuovamente la regione Campania in “zona rossa”, la S.S. TURRIS CALCIO comunica che – con la stessa decorrenza e fino a data da destinarsi – si vede costretta (facendo eccezione per i gruppi impegnati in campionati nazionali tuttora in corso) a sospendere tutte le attività giovanili e di base, nell’impossibilità di garantirne la prosecuzione in ottemperanza alle disposizione del Dpcm 6 marzo 2021 ed ai protocolli federali vigenti e nel rispetto del prioritario interesse alla tutela della salute dei tesserati e delle proprie famiglie.

Sarà cura di questa società comunicare la ripresa delle attività, auspicando che le nuove restrizioni possano condurre tutti verso un graduale ritorno alla normalità.