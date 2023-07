Turris – Biennale per l’attaccante D’Auria

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Gianluca D’Auria. L’attaccante ha sottoscritto un contratto biennale fino al 2025.

D’Auria, classe 1996, cresce nel settore giovanile del Napoli per poi fare esperienza nel campionato di serie D con il Neapolis Mugnano e poi F.C. Francavilla. Dal 2016/17 gioca costantemente in Lega Pro dove ha indossato le maglie di Monopoli, Lucchese, Juve Stabia, Siena, Carrarese ed in ultimo Imolese.

Queste le parole del nostro nuovo acquisto: “Sono davvero molto contento di aver firmato con la Turris. Sono molto carico e voglioso per questa nuova avventura. Sono sicuro che faremo grandi cose”.