Turris – Bari: 3-0. La Turris è matematicamente salva

È festa grande al Liguori. La Turris, con la vittoria sul Bari, è matematicamente salva con 2 turni d’anticipo e l’anno prossimo continuerà a giocare in Lega Pro.

Primo tempo

Al 10′ primo squillo del Bari con D’Ursi, che dal limite dell’area calcia alto.

Al 20′ Turris in vantaggio. Grandissima azione con Da Dalt che anticipa a centrocampo un difensore ospite, palla a Longo che di tacco serve Giannone, il quale a sua volta vede Ferretti sulla fascia destra, il difensore francese arriva sul fondo e serve sul secondo palo l’ex D’Ignazio facendogli realizzare il più facile dei gol dell’ex.

Secondo tempo

Al 51′ raddoppio Turris con Loreto, che dopo una mischia in area di rigore, scaturita da un corner dalla destra, è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a calciare in rete.

Al 62′ Turris pericolosa con Loreto che ancora dagli sviluppi di un corner dalla destra colpisce, ma stavolta regalando di fatto il pallone a Frattali.

Al 77′ occasione Turris con Boiciuc, che calcia dopo una sponda di Giannone, palla in angolo.

Al 78′ angolo calciato direttamente in porta da parte di Giannone, il difensore ospite salva e manda ancora in corner.

Al 92′ la Turris cala il tris. Boiciuc raccoglie un bel lancio lungo, difende il pallone e vede l’inserimento di Alma che salta un difensore e realizza.

Grandissima prestazione degli uomini di Caneo che battono il Bari e conquistano la salvezza. Bella prova dei corallini che non subiscono nulla e addirittura segnano 3 gol ai pugliesi. Ai corallini restano altre 2 gare da disputare, una a Cava de Tirreni, che varrà come recupero della scorsa giornata (gara rinviata per i troppi positivi nelle fila coralline) e una sarà la prossima settimana, in casa della Vibonese per concludere al meglio questo campionato.