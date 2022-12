Turris – Avellino: 1-3. I corallini escono con le ossa rotte dal derby con l’Avellino

Perde ancora la Turris, lo fa contro un Avellino in evidente difficoltà. Una squadra spenta quella vista oggi; l’atteggiamento passivo dal primo all’ultimo minuto ed i troppi errori hanno fatto sì che la Turris, ancora una volta, uscisse con le ossa rotte da un match ampiamente alla portata. Delusione enorme sugli spalti, con il coro finale “meritiamo di più” che ha accompagnato la squadra negli spogliatoio.

Primo tempo

Al 4′ clamorosa occasione per la Turris. Maniero appoggia in area per Leonetti che liscia il pallone, finisce a Vitiello che calcia, ma la sfera viene salvata prima che superasse la linea di porta.

Al 18′ Leonetti sfrutta un errore di impostazioni della difesa ospite, ma a tu per tu col portiere manda alto.

Al 23′ si fa vedere in avanti l’Avellino. Maisto calcia dal limite dell’area, ma Perina si fa trovare pronto e manda in angolo.

Al 26′ ci prova stavolta Maniero da fuori area, ma il pallone finisce di poco sopra la traversa.

Al 28′ trova il vantaggio l’Avellino con un gran gol di Tutto che da fuori area calcia a volo e beffa Perina.

Al 32′ l’Avellino trova il raddoppio con Gambale che di testa colpisce e batte Perina che sicuramente poteva fare di più.

Al 37′ accorcia le distanze la Turris con Maniero che dagli sviluppi di un corner dalla destra colpisce di testa e realizza il gol dell’ex.

Secondo tempo

Al 60′ vicino al tris l’Avellino. Da un cross dalla sinistra il pallone arriva a Trotta che non riesce a pochi passi dalla porta ad agganciare il pallone.

Al 64′ tris dell’Avellino. Ancora una volta Tito calcia al volo dai 20 metri e realizza.

Al 82′ Contessa crossa per Longo, ma l’attaccante corallino, la manda fuori.

Al 92′ Leonetti a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare e spreca clamorosamente.