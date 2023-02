Turris – Attiva la prevendita per la gara col Potenza: info e prezzi

La S.S. Turris Calcio comunica che è attiva la prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara Turris – Potenza, incontro della ventottesima giornata del campionato di serie C 2022-23, in programma allo stadio “Liguori” di Torre del Greco domenica 19 febbraio con inizio alle ore 14,30.

I tagliandi per tutti i settori dello stadio sono disponibili attraverso il circuito “Etes”, sia on-line (https://www.etes.it/sale/event/88222/turris%20-%20potenza?idProdotto=88222) che presso i punti vendita abilitati, ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta/scoperta: prezzo unico 13 + 2 euro diritti di prevendita

Tribuna coperta/scoperta ridotto under 18, Over 70 e donne: 8 euro + 2 euro diritti prevendita.

Curva Vesuvio: 10 + 2 euro diritti di prevendita.

I punti “Etes” autorizzati sul territorio di Torre del Greco restano i seguenti: “Scommettendo” (viale Ungheria, 12); “Goldbet” (via Nazionale, 121 bis); “Planetwin 365” (viale Cristoforo Colombo, 37); “Planetwin 365” (via Antonio Luise, 24).

I botteghini dello stadio “Liguori” (lato tribuna) saranno aperti per i soli settori riservati al pubblico di casa nella giornata di domenica 19 febbraio a partire dalle ore 11. Di seguito i prezzi applicati al botteghino:

Tribuna coperta/ scoperta intero: prezzo unico euro 15

Tribuna coperta/scoperta ridotto Under 18, Over 70 e donne: euro 10

Curva Vesuvio: euro 12

Curva Vesuvio ridotto Under 18, Over 70 e donne: euro 10