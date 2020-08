Turris – Arriva il certificato del sintetico, i corallini giocheranno al Liguori

La Turris potrà giocare al Liguori nella prossima stagione di Serie C. E’ arrivato infatti il tanto atteso certificato FIFA Quality Pro attestante l’omologazione del manto sintetico dell’impianto corallino. Lo ha reso noto via social il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba. Non sarà dunque il Partenio di Avellino ad ospitare le partite casalinghe della squadra di patron Colantonio, com’era tra l’altro ampiamente prevedibile.