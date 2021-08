Turris – Arriva Ghislandi in prestito dall’Atalanta

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Angelo Ghislandi (classe 2001).

Il laterale destro di origini lombarde, nato calcisticamente terzino e poi perfezionatosi nel giocare da esterno a tutta fascia, arriva in prestito dalla ATALANTA B.C. fino al termine della stagione in corso.

Sull’asse creatosi grazie alle interlocuzioni tra il direttore sportivo Primicile ed il club bergamasco, che ha già fruttato il prestito di Zanoni, si materializza un’altra operazione che porta a Torre del Greco uno dei prospetti più interessanti degli ultimi campionati Primavera 1, determinatosi – dopo attenta valutazione e numerose richieste ricevute – ad accettare la proposta della Turris per proseguire il suo percorso di crescita, assistito dall’agente Alessandro Fogacci (GR Sports).

Nello stesso settore giovanile nerazzurro, Ghislandi si è formato sin da tenera età centrando diversi successi tra cui la vittoria di un campionato Under 15 e due titoli Primavera, sfiorando il tris, lo scorso giugno, nella finalissima contro l’Empoli. Nel corso dell’ultima stagione, per lui anche la gioia del debutto in prima squadra nel campionato di serie A (Atalanta-Crotone 5-1 del 3 marzo 2021). Al gruppo del tecnico Gasperini è stato aggregato anche durante la preparazione pre-campionato, collezionando altre due presenze in amichevole.

Davide Ghislandi, a partire dalle ore 16 di questo pomeriggio, rilascerà le prime dichiarazioni da neo corallino ai canali ufficiali del club.

La S.S. TURRIS CALCIO gli formula un caloroso benvenuto!