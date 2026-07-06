Turris – Altro rinforzo, ecco il 2008 Lo Iacono

FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo del difensore Giuseppe Lo Iacono, che vestirà la maglia biancorossa nella stagione sportiva 2026/2027. Nato a Palermo il 17 novembre 2008, Lo Iacono è un esterno sinistro mancino naturale, alto 190 centimetri, dotato di struttura fisica, corsa e importanti margini di crescita. Difensore moderno e versatile, è pronto a mettere al servizio della squadra fisicità, dinamismo e duttilità tattica. Nel suo percorso di crescita ha inoltre partecipato alla Rappresentativa Serie D Under 18, esperienza che ne testimonia il valore e il potenziale. Il suo arrivo conferma la volontà della FC Turris 1944 di investire sui giovani talenti e di costruire un progetto capace di coniugare ambizione, valorizzazione dei prospetti e crescita del patrimonio tecnico della società. Per Giuseppe Lo Iacono l’approdo a Torre del Greco rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale all’interno di una piazza storica e prestigiosa del calcio meridionale. La società dà il più caloroso benvenuto a Giuseppe nella famiglia corallina e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia biancorossa.