Turris – Allenamenti a porte chiuse e silenzio stampa per i tesserati ad eccezione del tecnico Caneo

La S.S. TURRIS CALCIO comunica che, al solo fine di tenere il gruppo concentrato sul lavoro settimanale e sul prossimo impegno di campionato, a decorrere dalla giornata odierna e fino alla gara in programma sabato pomeriggio (ore 17,30) al “Liguori” contro la Juve Stabia, nessun tesserato rilascerà dichiarazioni ad eccezione del tecnico della prima squadra, Bruno Caneo, il quale terrà, nella giornata di venerdì 29 ottobre, la consueta conferenza pre-gara (possibile, per gli organi di informazione, trasmettere le proprie domande entro le ore 20 di giovedì attraverso le modalità già in uso).

Gli allenamenti settimanali, che riprenderanno martedì pomeriggio in sede, si svolgeranno a porte chiuse. All’esito della seduta di rifinitura di venerdì, il Gruppo squadra andrà in ritiro pre-partita.