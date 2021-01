Turris – Agli abbonati nuovi codici Eleven validi per un mese

Con il fine di continuare a premiare chi ha dato fiducia alla società ad inizio stagione, senza conoscere le sorti della riapertura degli stadi, la S.S. Turris Calcio ribalta favore dei propri abbonati la nuova opportunità messale a disposizione da Eleven Sports e Lega Pro.

A partire dal pomeriggio odierno di giovedì 21 gennaio, gli abbonati alle gare casalinghe della Turris per la stagione 2020/2021 – che non fossero già stati contattati nelle scorse ore in base ai propri gruppi di riferimento – potranno recarsi presso lo Store Turris sito all’interno dello stadio “Liguori” (locali sottostanti la tribuna) per ricevere, nel rispetto delle norme di contingentamento degli ingressi, il nuovo codice di accesso ai contenuti della piattaforma Eleven, che daranno diritto alla visione gratuita di tutte le gare di Lega Pro per un periodo di 31 giorni a decorrere dall’attivazione (da effettuare entro e non oltre il giorno 1 febbraio 2021 compreso).

La fascia oraria di accesso allo Store è tassativamente la seguente: dalle ore 15 alle ore 17, ad eccezione del sabato e della domenica, ed entro martedì 26 gennaio compreso.

Allo stesso fine, gli sponsor della Turris saranno contattati direttamente dai responsabili dell’Ufficio Marketing.

Resta inteso, come già comunicato dalla S.S. Turris Calcio, che gli abbonamenti sottoscritti conserveranno validità anche per la stagione sportiva 2021/2022.

In calce le indicazioni fornite da Eleven Sports per il riscatto del codice promozionale (non sarà necessario indicare gli estremi di una carta di debito a garanzia). Gli utenti già registrati al portale Eleven potranno continuare ad utilizzare le credenziali di accesso in uso.