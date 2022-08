Turris – Addio all’ingegnere e presidente Salvatore Gaglione: il cordoglio del club

La famiglia Colantonio e tutte le componenti della S.S. Turris Calcio apprendono attoniti la notizia della scomparsa dell’ingegnere Salvatore Gaglione, presidente onorario della Banca di Credito Popolare ed indimenticato presidente di quella Turris degli anni ’70 che seppe conquistare e conservare la serie C grazie un modello di gestione apprezzato in tutta Italia.

“È un giorno di grande tristezza per la Turris e per la nostra comunità – commenta commosso il presidente Antonio Colantonio -. Se ne va un pezzo di storia della città, non solo sportiva, per quello che ha rappresentato il presidentissimo Gaglione anche per la vita economica di Torre del Greco grazie al suo impegno in ambito professionale e bancario. A noi appassionati di calcio, chiaramente, piace ricordarlo soprattutto per come seppe condurre il Club in uno dei periodi più esaltanti della nostra storia. Non a caso, la Turris era etichettata come la ‘Juventus della serie C’. Quel modello societario, misto ad una forte passione per la squadra della città, ha ispirato e continuerà ad ispirare l’operato di chi si è prefissato di riportare la Turris, con credibilità ed onorabilità, in certi palcoscenici del calcio professionistico. Provando a regalare una gioia anche al tifoso Salvatore Gaglione, che continuava a seguirci pur non potendo venire allo stadio negli ultimi anni. Sarà un impegno di questa società – assicura Colantonio – tenere vivo, nel tempo, il suo ricordo”.

Ai familiari dell’ingegnere Gaglione le più sentite condoglianze dalla S.S. Turris Calcio.