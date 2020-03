Turris – Accordo con il Latina, ridotto il prezzo dei biglietti: i dettagli

Accordo tra le società Latina Calcio 1932 e la Turris Calcio per venire incontro alle esigenze delle due tifoserie. Proprio stamattina dopo un sereno colloquio e confronto e per mantenere alto il valore dello sport e dell’amicizia sportiva, i due club hanno deciso di comune accordo di fissare il prezzo della LATERALE A (tifoseria Locale) e LATERALE B (tifoseria ospiti) al prezzo unico di euro 10,00 (oltre oneri di prevendita pari ad € 1,00) senza riduzione alcuna.

Previsto solo l’omaggio per i bambini da 0 a 13 anni (nati prima del 08.03.2006) accompagnati da un adulto e muniti di documento di riconoscimento direttamente all’ingresso dello Stadio Francioni.

Per gli altri settori dello stadio:

curva nord € 8,00 intero e € 5,00 ridotto, oltre agli oneri di prevendita di € 1,00;

gradinata € 10,00 intero e € 8,00 ridotto, oltre agli oneri di prevendita di € 1,00;

Ridotti: Donne, over 65 (nati prima dell’08 marzo 1955) e ragazzi dai 14 ai 17 anni (nati tra l’8 marzo 2006 e il 07 marzo 2002).

Non saranno aperte al pubblico la tribunale centrale, la vip e la curva sud.

Restano valide le prescrizioni del Prefetto di Latina che ha imposto il rilascio nominativo dei biglietti attraverso l’esibizione di un valido documento di identità entro le ore 19,00 di sabato 7 marzo 2020 e al termine della vendita l’elenco degli acquirenti / beneficiari dovrà essere trasmesso alla Questura di Latina entro le ore 10,00 di domenica 08 marzo con indicazione del nominativo e la relativa data di nascita.

Nel settore ospiti la società Turris dovrà impiegare volontari con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward) i cui dati identificativi dovranno essere forniti in apposito elenco per una successiva verifica degli organi di Polizia.

I biglietti potranno essere acquistati on line su www.ciaotickets.com o presso le biglietterie autorizzate di ciaotickets a livello nazionale a partire da domani 4 marzo ore 10,00.

A Torre del Greco la rivendita ciaotickets autorizzata è:

TABACCHERIA VITIELLO GIOVANNA VIA NAZIONALE, 373 TORRE DEL GRECO (NA) telefono 0818832249