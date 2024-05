Turchia – Rientrato in Italia minore conteso

È atterrato nel fine settimana all’Aeroporto di Bergamo un bambino che era stato illegittimamente sottratto alla madre italiana e condotto in Turchia, portando così a conclusione una delicata vicenda che si era venuta a creare nel 2020.

“Sono felice che il bambino sia finalmente tornato a casa” ha commentato il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, che ha tenuto a ringraziare i funzionari della Farnesina e della Sede per il lavoro svolto, sottolineando il “costante impegno del Governo italiano per la tutela dei nostri connazionali nel mondo”.

La vicenda, sulla quale si è ripetutamente impegnato in prima persona anche il Presidente del Consiglio Meloni, è stata sin dal principio seguita con la massima attenzione dal Consolato a Smirne e dall’Ambasciata d’Italia ad Ankara, in stretto coordinamento con l’Unità per la tutela degli italiani all’estero della Farnesina, che hanno prestato ogni necessaria assistenza alla madre e al bambino, sensibilizzando le Autorità locali sull’importanza di giungere quanto prima alla positiva risoluzione della vicenda. Il ritorno del minore si è reso possibile anche grazie al lavoro della Task Force Minori Contesi, presieduta dalla Farnesina con la partecipazione di funzionari dei Ministeri dell’interno e della Giustizia.