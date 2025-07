Fonte Ansa

Turchia – Incendi boschivi, evacuate 50mila persone

Emergenza oghi in Turchia. Oltre 50.000 persone sono state evacuate dopo gli incendi boschivi che hanno colpito principalmente le province di Smirne, Manisa (ovest) e Hatay (sud-est). Lo ha annunciato l’Agenzia turca per la gestione dei disastri (AFAD). “Oltre 50.000 cittadini di 41 località sono stati temporaneamente trasferiti in aree sicure”, ha dichiarato l’AFAD su X.