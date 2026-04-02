Fonte sportellodeidiritti.org

Turchia – Affonda imbarcazione di migranti: almeno 18 morti

Un’altra tragedia del mare scuote le nostre coscienze. Almeno 18 persone sono morte mercoledì 1° aprile 2026, quando un gommone che trasportava migranti è affondato al largo della costa della provincia di Mugla, nella Turchia occidentale, secondo un comunicato della guardia costiera, che ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso nella zona. La guardia costiera ha dichiarato che l’imbarcazione, dotata di motore fuoribordo, è stata avvistata alle 03:00 GMT al largo della costa della regione di Bodrum, nella provincia di Mugla, e che ha tentato la fuga nonostante i ripetuti avvertimenti di fermarsi. L’imbarcazione si è poi allagata a causa delle avverse condizioni meteorologiche e marine nella zona ed è affondata, ha aggiunto. Un elicottero della guardia costiera e tre imbarcazioni sono stati inviati nella zona per le operazioni di ricerca e soccorso, ha dichiarato la guardia costiera, aggiungendo che finora sono state tratte in salvo 21 persone. Il comunicato non specificava da dove fosse partita l’imbarcazione né dove fosse diretta. Il Mar Egeo è una rotta di transito frequente per migliaia di migranti che cercano di attraversare il continente dal Nord Africa e dal Medio Oriente verso l’Europa, soprattutto dalla Turchia, che ospita milioni di rifugiati provenienti da Siria, Iraq e Afghanistan.. Ancora poveri migranti vittime dell’ennesima tragedia del mare, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, colpevoli solo di aver tentato l’ennesimo viaggio della speranza alla ricerca di un futuro migliore. Le tratte illegali di migranti continuano a togliere vite nel Mediterraneo. Come quella di oggi dove la pericolosa traversata di poche miglia nautiche, è costata la vita a migranti e rifugiati che cercano di raggiungere l’Europa a bordo d’imbarcazioni di fortuna per fuggire da guerre e miseria. “Fino a quando continueranno i viaggi nei barconi, queste tragedie saranno inevitabili”.