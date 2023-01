Tunisia – Tajani a Tunisi: ‘Contrastare l’immigrazione illegale’

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con il Ministro degli Affari Esteri e delle Migrazioni tunisino Othman Jerandi.

Il Vicepresidente Tajani ha evidenziato l’importanza della cooperazione con la Tunisia in materia migratoria, in particolare per quanto riguarda la lotta ai trafficanti di esseri umani e i rimpatri. Ponendo l’accento su quest’ultimo tema, il Vicepresidente Tajani ha chiesto un forte impegno al governo tunisino nel contrasto all’immigrazione illegale e nel velocizzare le operazioni di rimpatrio – forte deterrente a nuove partenze irregolari. Al contempo ha ribadito al suo interlocutore il sostegno dell’Italia nelle attività di controllo delle frontiere, nella lotta contro la tratta di esseri umani e per la creazione di opportunità di migrazione legale verso l’Italia per i lavoratori tunisini.

Il colloquio di questa mattina rientra nei contatti ad ampio raggio che il Vicepresidente Tajani ha avuto nelle ultime settimane con i leader del Mediterraneo allargato per affrontare la questione migratoria – la cui soluzione, ha ricordato Tajani, deve necessariamente passare anche dal sostegno concreto dell’Unione europea.