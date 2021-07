Tunisia – Bambina di 1 anno finisce al largo in mare sulla ciambella. Recuperata ad un miglio dalla costa dalla guardia costiera

Momenti di vero terrore per marito e moglie che assieme alla figlioletta, si trovavano sulla spiaggia di Kelibia, in Tunisia. La bambina di un anno su una ciambella, causa la forte corrente, è finita al largo in mare aperto, mentre i genitori erano distratti. La piccola, è stata recuperata a quasi 2 km dalla costa dalla guardia costiera che ha evitato che succedesse il peggio. La vicenda si è svolta sabato pomeriggio, dove la famiglia stava trascorrendo una giornata in spiaggia nella costa nord orientale del paese. Nel video, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”,diffuso sui social dalla stessa Guardia costiera tunisina, i momenti del salvataggio.