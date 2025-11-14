Trieste – Uccide il figlio di 9 anni e tenta il suicidio, donna arrestata

Ha ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola e poi ha tentato di suicidarsi.

La donna di 55 anni, originaria dell’Ucraina, è stata trovata in stato di shock, vicino al corpo privo di vita del bambino, all’interno del suo appartamento a Muggia, un comune in provincia di Trieste.

I poliziotti delle Volanti della questura triestina sono riusciti ad entrare nell’abitazione grazie all’intervento dei Vigili del fuoco dopo la segnalazione arrivata dal padre del bambino che non riusciva a contattare né la madre né il figlio al momento della riconsegna del minorenne prevista verso le ore 21.

La donna è stata subito trasferita in ospedale per le cure rese necessarie dai tagli sulle braccia e poi è stata condotta in carcere.

Gli investigatori della Squadra mobile, in collaborazione con gli specialisti della Polizia scientifica, hanno ricostruito la dinamica dei fatti attribuendo la responsabilità dell’omicidio proprio alla madre del piccolo che, subito dopo, ha cercato di togliersi la vita.

Dall’indagine è, inoltre, emerso che la famiglia era seguita dai servizi sociali del comune.