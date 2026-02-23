Trecase – Picchiano un corriere e gli rubano la merce in consegna: arrestato 33enne

Nella mattinata odierna, a Trecase (NA), i Carabinieri della Stazione di Boscoreale (NA) in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere,

emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di un trentatreenne, gravemente indiziato in ordine ai reati di rapina aggravata, lesioni personali, nonché falsificazione e spendita di monete falsificate.

L’esecuzione della suddetta misura coercitiva è il risultato delle indagini conseguenti all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Boscoreale a seguito di una rapina verificatasi il mese scorso ai danni di giovane corriere avvicinato da due uomini, i quali dapprima si erano presentati come i destinatari della merce in consegna, che volevano ritirare in cambio di più di duemila euro in contanti, e successivamente si erano appropriati violentemente della stessa dopo le rimostranze del corriere, colpito con pugni al volto, essendosi accorto che il denaro contante ricevuto era contraffatto.

L’attività d’indagine, espletata dai Carabinieri e coordinata da questa Procura della Repubblica, si è concentrata sull’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, utili a ricostruire l’azione criminale e decisive per individuare l’autovettura utilizzata nella fuga dagli autori del reato, e successivamente, a risalire all’odierno arrestato, a carico del quale sono emersi indizi di colpevolezza

tanto gravi da determinare l’adozione della suddetta misura cautelare.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale G.Salvia.