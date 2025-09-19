comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di TRECASE.
Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di mercoledì 24 settembre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:
SVINCOLO CASA IZZO
TRAVERSA DI VIA CAPRIOLO
TRAVERSA DI VIA FILIPPONE
VIA ANTONIO SCIESA
VIA CAPITANO GIUSEPPE REA
VIA CARLO CATTANEO
VIA CIRO MENOTTI
VIA EPITAFFIO
VIA MORTELLARIELLO
VIA NUOVA CIRILLO
VIA PARCO DE RUGGIERO
VIA PORTONE CHIESA
VIA REGINA MARGHERITA
VIA VAGNOLA
VIA VESUVIO
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
*VIA REGINA MARGHERITA, dal civico 188 al civico 405.
L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
