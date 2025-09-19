Trecase – Lavori programmati, mancanze d’acqua. Ecco quando

comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di TRECASE.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di mercoledì 24 settembre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

SVINCOLO CASA IZZO

TRAVERSA DI VIA CAPRIOLO

TRAVERSA DI VIA FILIPPONE

VIA ANTONIO SCIESA

VIA CAPITANO GIUSEPPE REA

VIA CARLO CATTANEO

VIA CIRO MENOTTI

VIA EPITAFFIO

VIA MORTELLARIELLO

VIA NUOVA CIRILLO

VIA PARCO DE RUGGIERO

VIA PORTONE CHIESA

VIA REGINA MARGHERITA

VIA VAGNOLA

VIA VESUVIO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA REGINA MARGHERITA, dal civico 188 al civico 405.

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.