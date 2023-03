Trecase – Gori inaugura lo ‘Sportello Amico’

Giovedì 16 marzo alle ore 12:30 presso il Comune di Trecase, in 1a Traversa Manzoni n. 20, si svolgerà l’inaugurazione dello Sportello Amico: uno spazio in cui i cittadini possono gestire le pratiche del servizio idrico integrato in maniera veloce e assistita.