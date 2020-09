Trecase – Inaugurato il Comitato Elettorale a sostegno della candidatura del Gen. De Pascale al Consiglio Regionale: “Lavoro per il territorio, la mia vittoria sarà la vostra vittoria” [FOTO]

Si è tenuta sabato 5 settembre 2020 l’apertura del Comitato Elettorale di Trecase per la candidatura del Generale Carmine De Pascale alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, in programma il prossimo 20 e 21 settembre. Una cinquantina le persone presenti, che hanno accolto – nel pieno rispetto delle norme anti Covid- l’arrivo del Consigliere Regionale, in corsa nella Lista De Luca Presidente. Un comitato spontaneo, nato a seguito dell’intesa attività fatta dal Generale De Pascale per il territorio, nel quinquennio appena trascorso. Presente, oltre all’ex assessore Barone, anche il Sindaco del Comune di Trecase, Raffaele De Luca, che non è voluto mancare all’appuntamento, nonostante i numerosi impegni di questi giorni. Nel suo discorso De Pascale ha ringraziato tutti gli intervenuti all’inaugurazione, invitandoli ad uno sforzo congiunto in vista dell’appuntamento elettorale di fine mese.

“Qui mi sento a casa, in quanto è un territorio che visito spesso. Ai tanti amici accorsi oggi chiedo uno sforzo ulteriore per accrescere il mio consenso elettorale, in modo da poter continuare il cammino che abbiamo iniziato 5 anni fa in occasione della mia prima elezione. La mia vittoria sarà la vostra vittoria.”