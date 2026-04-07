Torre del Greco- Wi-Fi per l’aula studio del Forum dei Giovani

“ARRIVA IL WIFI NELLA SEDE DEL FORUM. SI RAFFORZA IL SERVIZIO AULA STUDIO”

Un passo in avanti concreto per i servizi dedicati ai giovani di Torre del Greco. Nella sede del Forum dei Giovani, situata al piano terra del Palazzo Baronale, è stato attivato il servizio Wi-Fi gratuito, una novità attesa da tempo che va a potenziare in maniera significativa l’aula studio, uno degli spazi più frequentati dai ragazzi del territorio. Un traguardo storico per i giovani del Forum che nasce da un’esigenza reale emersa direttamente dai giovani. Già nel corso del 2024, infatti, l’ente di rappresentanza giovanile torrese aveva promosso un’indagine con l’associazione Futura Torre finalizzata a raccogliere suggerimenti e criticità legate all’utilizzo dell’aula studio. Dai risultati del sondaggio era emerso con chiarezza come la mancanza di una connessione internet libera rappresentasse uno dei principali limiti del servizio. A partire da queste evidenze, nei primi giorni di gennaio il presidente del Forum dei Giovani Alfredo Izzo ha formalmente avanzato richiesta all’amministrazione comunale per l’installazione di un router all’interno della sede. Dopo poco più di tre mesi, l’iter si è concluso positivamente, consentendo l’attivazione del servizio. Il Wi-Fi sarà accessibile gratuitamente a tutti gli utenti della sede, che potranno utilizzarlo con i propri dispositivi personali, previa registrazione attraverso una piattaforma dedicata, garantendo così un utilizzo regolato e sicuro della rete. «La presenza del Wi-Fi nell’aula studio del Forum dei Giovani di Torre Del Greco rappresenta un traguardo davvero importante. Negli ultimi anni è stato uno dei servizi più richiesti dell’utenza e oggi diventa realtà grazie alla grandissima dedizione e all’impegno del Forum dei Giovani. Un ulteriore passo in avanti che si aggiunge alle tante novità già introdotte per migliorare sempre di più l’aula studio» – spiegano i consiglieri del Forum Simona Sellitto e Raffaele Petrucci. Negli ultimi anni l’aula studio del Forum si è affermata come un punto di riferimento stabile per centinaia di studenti, universitari e non, che quotidianamente frequentano la sede per preparare esami, studiare in gruppo o trovare un ambiente tranquillo e organizzato. L’introduzione della connessione internet gratuita rappresenta quindi un ulteriore tassello nel percorso di crescita e miglioramento del servizio «L’attivazione del Wi-Fi all’interno della nostra sede è frutto di un percorso partecipativo tra il Forum e l’assessore alle politiche giovanili Anna Fiore. Migliorare l’aula studio significa rispondere a un bisogno concreto e quotidiano, rendendo questo spazio sempre più funzionale, accessibile e al passo con le esigenze delle nuove generazioni. Ringraziamo gli uffici comunali competenti per la disponibilità e la collaborazione dimostrata in queste settimane» – sottolinea l’ufficio di presidenza del Forum guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.