Torre del Greco – Vulcano 4s, chiusa la kermesse finanziata da città Metropolitana

Vulcano 4S, dopo un mese e mezzo di eventi si è chiusa la rassegna di Torre del Greco

Ventitre appuntamenti e oltre 200 artisti nella kermesse finanziata da Città Metropolitana

Ventitre eventi; un mese e mezzo di programmazione; più di duecento artisti e aspiranti tali impegnati nella varie serate; grandi nomi come Enzo Gragnaniello, Massimiliano Gallo, Patrizio Rispo, i Solis String Quartet, Paolo Caiazzo e Tony Esposito. È più che positivo il bilancio di Vulcano 4S, rassegna finanziata dalla Città Metropolitana-direzione pianificazione strategica politiche comunitarie e organizzata dal Comune di Torre del Greco-assessorato alla Cultura e dalla Pro Loco torrese, con la direzione artistica di Liborio D’Urzo.

Chiusura lo scorso fine settimana, con l’evento conclusivo che si è svolto alla tensostruttura della chiesa di San Vincenzo a Postiglione. È stata l’occasione per premiare i vincitori di “Parole Vesuviane”, il concorso di poesie che ha visto la partecipazione di ben 52 poeti, ognuno dei quali ha ricevuto dalle mani del sindaco Giovanni Palomba, del vicesindaco e assessore alla Cultura Enrico Pensati e dalla consigliera comunale Lucia Vitiello una medaglia che il logo di Vulcano 4S. La serata, presentata da Salvatore Perillo e durante la quale le poesie premiate sono state lette da Antonio Mennella e Maria Riccio, ha visto la vittoria di Chiara Formisano con il lavoro “Che paradiso”. Al secondo posto Federico Matteo Lacanna per “Il luogo del cuore”; terze ex aequo Lavinia Cozzolino con “Città del corallo” ed Anita Cozzolino con la poesia “Per sempre qui: la mia Torre del Greco”. Presenti dirigenti e docenti degli istituti coinvolti.

La manifestazione finale, introdotta dal presidente della Pro Loco Angelo Di Ruocco con aneddoti legati alla contrada Leopardi, è stata allietata da quasi 40 ragazzi di Vibrarte, che dopo le quattro tappe itineranti svoltesi tra aprile e maggio, hanno eseguito alcuni brani sotto la direzione di Florinda Sorrentino e Angela Camilleri. Targhe sono state consegnate ai partecipanti al corteo sul riscatto baronale, i rappresentanti dell’associazione sbandieratori e musici e gli studenti dell’istituto Degni, guidati dalla dirigente Benedetta Rostan. Premiata inoltre la giovane campionessa di kick boxing Luciana Alario, alla presenza del coach Vincenzo Castellano.