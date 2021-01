Torre del Greco – Voucher COVID-19 sui telefonini, Caldarola: β€œFrutto del lavoro dell’assessorato Refuto, le buone pratiche amministrative portano a buoni risultati”

β€œπ˜½π™–π™¨π™©π™– π™›π™žπ™‘π™š π™š π™–π™¨π™¨π™šπ™’π™—π™§π™–π™’π™šπ™£π™©π™ž: π™ž 𝙫𝙀π™ͺπ™˜π™π™šπ™§ π™₯π™šπ™§ π™›π™§π™€π™£π™©π™šπ™œπ™œπ™žπ™–π™§π™š π™‘β€™π™šπ™’π™šπ™§π™œπ™šπ™£π™―π™– π˜Ύπ™€π™«π™žπ™™ π™–π™§π™§π™žπ™«π™–π™£π™€ π™™π™žπ™§π™šπ™©π™©π™–π™’π™šπ™£π™©π™š 𝙨π™ͺπ™ž π™©π™šπ™‘π™šπ™›π™€π™£π™žπ™£π™žβ€ Con questo slogan il comune di Torre del Greco mette a segno una nuova iniziativa, che consentirΓ ai cittadini torresi di ricevere direttamente sui propri smartphone i voucher per l’emergenza Covid. Grande la soddisfazione del Consigliere Comunale Luigi Caldarola, lista β€œIl Cittadino”, sostenitore dell’assessore Luisa Refuto: β€œQuesto risultato Γ¨ frutto del lavoro dell’assessorato, portato avanti, in prima persona, dall’avvocato Luisa Refuto sostenuta dalla nostra lista. Quando si lavora bene e si mettono in pratica buone pratiche amministrative ed i risultati arrivano sempre.Grazie a questa nuova modalitΓ i cittadini usufruiranno di un servizio piΓΉ efficiente e immediato, senza nessun consumo di carta, rendendo un servizio anche utile all’ambiente.

Tale modalitΓ sperimentale potrebbe essere estesa anche ad altri servizi erogati al pubblico.

Da oggi sarΓ possibile effettuare la domanda cliccando sul link presente sulla home-page del Comune:

https://buonispesatorredelgreco.cooplimpronta.it/modulo

Noi non ci siamo mai fermati e continueremo a lavorare, perchΓ© abbiamo ancora tantissimo da fare.”