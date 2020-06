Torre del Greco – Voucher centro estivo per minori tra 3 e 12 anni, ecco il bando

La Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 26/01/2016 ha programmato la realizzazione di “Accordi Territoriali di Genere”, finalizzati a sostenere l’occupabilità femminile attraverso la diffusione di strumenti di politica attiva del lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, nell’ambito del POR Campania FSE 2014 -2020, Asse I Occupazione (OT 8), Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile” e Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3) “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali”.

Al fine di dare attuazione agli indirizzi programmatici della D.G.R. n. 25 del 26/01/2016, con decreto dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico “Accordi Territoriali di Genere”, finalizzato a promuovere un sistema territoriale integrato di azioni che favoriscano la partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso la promozione e realizzazione di servizi di informazione ed orientamento e servizi di cura per la prima infanzia.

Il Comune di Torre del Greco, in qualità di capofila dell’Ambito N31 e partner di progetto in A.T.S. con il Capofila e Mandatario “Consorzio Italia Cooperativa sociale”, e l’altro partner “Adecco Formazione”, hanno partecipato all’Avviso Pubblico Regionale con il Progetto titolato “Con. Te” Conciliazione tra lavoro e famiglia per la crescita del territorio, approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 116 del 27/09/2017 pubblicato sul BURC n. 72 del 2 ottobre 2017.

ART. 1 – FINALITA’ DELL’INTERVENTO

Con il presente Avviso si intende sostenere la particolare condizione di donne in età lavorativa, residenti o domiciliate nel Comune di Torre del Greco, con minori a carico di età compresa tra i 3 e i 12 anni, attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi socio-educativi in favore di bambini di età compresa 3-12 anni, con la realizzazione di un Centro estivo con vitto, nonché di un Centro estivo senza vitto.

ART. 2 – DURATA E CARATTERISTICHE DEL VOUCHER

L’erogazione del voucher andrà a coprire totalmente il costo dei servizi del campo estivo che verrà organizzato dal 6 luglio 2020 e per la durata di 4 settimane.

Il costo del voucher è il seguente:

– 18,04 € giornaliero per il centro estivo senza vitto;

– 35,16 € giornaliero per il centro estivo con vitto.

Il costo complessivo dei voucher non potrà superare l’importo massimo di euro 44.685,08.

Il voucher giornaliero verrà riconosciuto sulla base dell’effettiva presenza del beneficiario.

Si precisa inoltre che il voucher è a copertura del costo della prestazione resa dalla struttura privata accreditata presso l’Ambito N31 Torre del Greco e convenzionata con il capofila del progetto. Pertanto i voucher vengono riconosciuti con il meccanismo ad erogazione indiretta, per cui le risorse vengono trasferite al prestatore del servizio. Di conseguenza nessun importo, a valere sul buono servizio assegnato, potrà essere liquidato direttamente alla famiglia.

Qualora le domande di partecipazione per usufruire del servizio dovessero superare il numero massimo di beneficiari previsti (secondo le risorse disponibili), verrà riconosciuto un solo voucher a famiglia, anche a fronte della presenza di più figli in fascia di età 3 – 12 anni, onde poter favorire maggiore inclusività, pari opportunità ed equilibrio territoriale. La fruizione del voucher è vincolata alla sottoscrizione del Contratto tra famiglia ed il Consorzio Italia Cooperativa sociale, gestore dei servizi del campo estivo, in cui saranno puntualmente disciplinate le condizioni di fruizione del servizio stesso.

ART. 3 – SEDE DELL’INTERVENTO

A tal fine, il Comune di Torre del Greco, così come indicato nell’Accordo di Partenariato dell’A.T.S., fornirà al soggetto attuatore l’elenco dei destinatari di tale servizio che saranno allocati presso la struttura Fondazione Opera Pia Ente Morale Ricovero della Provvidenza con sede legale ed operativa in Torre del Greco (NA) alla Via Purgatorio 73/75. La struttura è accreditata dall’Ambito Territoriale N31 in armonia a quanto stabilito dal catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2017 e dalla DGRC 372 DEL 07.08.2015 “Tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali”.

ART. 4 – DESTINATARI

Destinatari dell’intervento sono donne in età lavorativa, residenti o domiciliate nel Comune di Torre del Greco, con minori a carico di età compresa tra i 3 e i 12 anni, che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

– essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni alla data di scadenza del presente Avviso;

– essere residenti o domiciliate (la domiciliazione vale solo per le lavoratrici che hanno già bambini iscritti in una delle Scuole del comune di Torre del Greco);

– essere genitori ovvero esercenti la potestà genitoriale di figli di età compresa tra 3 e 12 anni, nello stato di coniugati o conviventi, divorziati, vedovi, separati o single;

– essere in età lavorativa (non necessariamente occupate), al momento della presentazione della domanda;

– possedere un ISEE in corso di validità o, in assenza di disponibilità immediata, certificazione DSU, non superiore ad € 28.694,60.

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le donne in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, potranno presentare domanda di assegnazione dei “Voucher per l’erogazione di servizi socio-educativi per minori a carico” compilando l’apposito modello di domanda (Allegato A).

Il modello di domanda è scaricabile dalla sezione News del portale istituzionale del Comune di Torre del Greco.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, indirizzata all’Ufficio di Piano del Comune di Torre del Greco- Ambito Territoriale N31, dovrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre del Greco sito presso il Complesso “La Salle” in viale Generale Carlo Alberto dalla Chiesa,1.

Alla domanda vanno allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:

– Copia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità del richiedente;

– Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente e/o in caso indisponibilità immediata, DSU;

– (Eventuale) Certificazione rilasciata dell’ASL competente territorialmente, attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetto affetto da disabilità (almeno il 66%).

Le istanze corredate da tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire in busta chiusa recante l’oggetto “CON. TE” CONCILIAZIONE TRA LAVORO E FAMIGLIA PER LA CRESCITA DEL TERRITORIO presso l’Ufficio di Protocollo del Comune di Torre del Greco entro e non oltre le ore 12.00 del 26/06/2020.

Nel periodo di presentazione delle domande è attivo presso i Servizi Sociali siti in Via Calastro, ex Mulini Meridionale Marzoli il servizio concilia point. Il servizio sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì al fine di consentire agli utenti il supporto nella compilazione delle domande.

ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse le istanze:

– presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 4;

– presentate oltre i termini stabiliti dall’art. 5;

– redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite all’art. 5;

– mancanti dei documenti richiesti dall’art. 5.

ART. 7 – CRITERI DI SELEZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le donne destinatarie dei voucher di servizi socio-educativi rivolti a bambini compresi nella fascia di età 3- 12 anni saranno selezionate sulla base di principi equi e trasparenti che tengano conto dei criteri di cui alle tabelle di seguito riportate.

Per la valutazione delle istanze sarà nominata apposita Commissione che verificherà la sussistenza dei requisiti previsti e delle dichiarazioni rese dal richiedente, anche mediante richiesta di documentazione probatoria al soggetto interessato.

Per l’assegnazione dei voucher di servizi socio-educativi sarà stilata apposta graduatoria sulla base del punteggio conseguito secondo i criteri di seguito riportati nelle tabelle.

INDICATORI FAMILIARI PUNTI

Famiglia monoparentale 7

Genitrice occupato 6

Genitrice disoccupata (iscritto al centro per l’impiego) 3

Genitrice libero professionista 4

Genitrice studente 4

Altri figli minori di 12 anni nel nucleo familiare 1 Punto per ogni figlio

Presenza di disabili nel nucleo familiare 5

INDICATORI ECONOMICI

In caso di parità, la priorità sarà data a coloro che presentino un reddito ISEE più basso, e in caso di ulteriore parità, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda attestata dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo.

ISEE da a PUNTI

€ 0,00 € 6.596,46 6

€ 6.596,47 € 9.894,69 5

€ 9.894,70 € 13.192,92 4

€ 13.192,93 € 19.789,38 3

€ 19.789,39 € 28.694,60 2

Nel caso vi fossero rinunce, o nel caso non si intenda usufruire di tutti i voucher di servizio assegnati, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO

L’Ufficio di Piano dell’Ambito N31 – Comune di Torre del Greco, dopo aver verificato la completezza della documentazione e sulla base dei requisiti auto dichiarati, provvederà, con apposito atto, all’approvazione dell’elenco degli ammessi al beneficio.

La pubblicazione dell’elenco è da considerarsi a tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati. L’Ufficio di Piano si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni e di procedere in caso di non veridicità secondo quanto prevista dalla normativa

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

ART. 10 – PUBBLICITA’

Il presente Avviso comprensivo della modulistica per la richiesta dei buoni servizio, e successivamente le graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio, nonché ogni altra utile informazione inerente alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Torre del Greco, nonché all’Albo Pretorio dello stesso.

modello domanda Campo Estivo 2020 (2) (1)