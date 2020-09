Torre del Greco – Votato all’unanimità l’ordine del giorno “Sport e Periferie”, Caldarola: “Al centro l’interesse della città”

“Abbiamo lavorato aldilà dell’appartenenza, lo abbiamo fatto perché quando si prova a rendere la nostra città un posto migliore non ci sono schieramenti, non esiste maggioranza o opposizione, ma esiste al centro la città di Torre del Greco.

Stasera all’unanimità dei presenti abbiamo votato l’ordine del giorno che da mandato al sindaco alla giunta e ai dirigenti competenti di aderire al bando “Sport e Periferie” promosso dal ministero dello sport per recepire un finanziamento per importo max di 700.000€.” Così via Social il Consigliere Comunale Luigi Caldarola della Lista il Cittadino