Torre del Greco – Voci d’autunno dedicate Giogiò Cutolo: boom di richiesta, Gragnaniello agli ex Marzoli

Boom di richieste: il concerto “Rint’ ‘o posto sbagliato” di Enzo Gragnaniello viene spostato agli ex molini meridionali Marzoli. Si svolgerà infatti negli spazi di via Calastro l’atteso appuntamento di “Voci d’autunno dedicate a Giogiò Cutolo contro tutte le violenze”, la rassegna musicale partita lo scorso 23 settembre a Villa Macrina con la straordinaria performance musicale di Iacentino e Rosy Busiello e proseguita sabato scorso con l’altrettanto riuscitissimo momento proposto dal chitarrista Antonio Onorato.

Anche l’esibizione di Enzo Gragnaniello si sarebbe dovuta tenere nelle aree antistanti la dimora vesuviana di via Nazionale ma, dato il numero di richieste giunte al Comune, l’ente ha deciso di spostare l’appuntamento agli ex molini meridionali Marzoli, confermando la data: sabato 7 ottobre, con inizio fissato alle 20.30. L’ingresso resta gratuito e sempre su prenotazione: come annunciato sulla sezione presente sul sito del Comune ( www.comune.torredelgreco.na.it ) le procedure per avere accesso all’evento saranno riattivate alle ore 16 di oggi, martedì 3 ottobre.