Torre del Greco – Violento scontro auto-scooter in via Circumvallazione, ferito centauro

Paura in via Circumvallazione a Torre del Greco, teatro di un violento scontro frontale tra uno scooter e un’auto, avvenuto all’altezza del negozio La Maiolica. Il ragazzo alla guida del ciclomotore è stato sbalzato via finendo a terra ed ha avuto la peggio nell’impatto. Le sue condizioni non sarebbero critiche, ma secondo le prime informazioni raccolte ha riportato la frattura del setto nasale e una brutta ferita alla testa. Sul posto è giunta un’ambulanza per trasportare il centauro in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.