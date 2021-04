Torre del Greco – Violazione degli obblighi di sorveglianza e guida senza patente, fermato 39enne

Stamattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, nell’ambito dei servizi tesi all’applicazione delle normative anti Covid-19, hanno controllato in via Alcide De Gasperi angolo via Nazionale a Torre del Greco una coppia a bordo di un’auto ed hanno accertato che il conducente era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Torre Annunziata.

S.E, 39enne torrese, è stato arrestato poiché si era allontanato dalla propria residenza violando le prescrizioni della misura cui è sottoposto nonché denunciato per guida senza patente poiché revocata; inoltre, è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione.