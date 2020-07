Torre del Greco – Vietati fiori freschi al cimitero nei mesi di luglio e agosto

Con l’ordinanza odierna n. 171 il sindaco Giovanni Palomba ha stabilito, per ragioni igienico-sanitarie, il divieto di introdurre e depositare fiori freschi nel cimitero comunale di Torre del Greco per i mesi di luglio ed agosto. Il tutto per evitare la decomposizione dei fiori con esalazione di odori maleodoranti e proliferazione di insetti a causa del caldo. Di seguito l’ordinanza integrale.

