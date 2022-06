Torre del Greco – Viale Europa riapre alla circolazione stradale

Sarà riaperta domani 24 Giugno, a partire dalle ore 16.00 , la circolazione veicolare sul tratto stradale di Viale Europa a Torre del Greco. È quanto comunicato dai tecnici della Società esecutrice dei lavori, agli Uffici comunali di Palazzo La Salle. Il tratto stradale, chiuso dallo scorso mese di Agosto del 2021 è stato interessato per conto della GORI da una serie consistente di attività e di macro opere per consentire le operazioni di collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Foce Sarno. Un lavoro cospicuo ed impegnativo che ha richiesto – per la particolare natura degli interventi e le specifiche caratteristiche morfologiche di quel tratto della costa torrese – un periodo temporale in accordo con le previsioni e con il planning dei lavori redatto e trasmesso all’Ente comunale, dalla stessa ditta incaricata.

“Abbiamo dovuto soffrire un po’ – le parole del sindaco Giovanni Palomba – ma i lavori che sono stati realizzati e consegnati a viale Europa, rappresentano davvero un’azione importante per l’intera riqualificazione del territorio comunale e per tutti i cittadini che, finalmente dopo anni, potranno ritornare a godere di una piena balneabilità delle nostre acque costiere, ma soprattutto di un mare pulito e protetto nel pieno rispetto delle normative ambientali”.

Di seguito il comunicato dell’amministrazione: