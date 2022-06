Torre del Greco- Via Nazionale e Santa Maria la Bruna senz’acqua per un guasto improvviso [I DETTAGLI]

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:

Via Chiumera,

Via Nazionale,

Via Santa Maria La Bruna,

Via Torretta Fiorillo

e tutte le traverse della zona.