Torre del Greco – Via Monticelli chiusa al traffico [I DETTAGLI]

In considerazione della nota prot. 35772/2022 con la quale il Responsabile Tecnico della Società SO.i.ge.a s.r.l. ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di viabilità, per lavori di realizzazione del nuovo manto stradale in diverse arterie del territorio comunale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2719 del 05 Luglio 2022 il seguente dispositivo di viabilità: