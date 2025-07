Torre del Greco – Via alle domande per il soggiorno climatico per anziani autosufficienti: i dettagli

Soggiorno climatico per anziani autosufficienti: via alle domande. A disposizione ci sono 160 posti. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro portato avanti dall’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, ha inteso riproporre anche stavolta l’iniziativa che nel 2024 riuscì a coinvolgere diverse decine di persone.

È stato infatti diramato, dal settore guidato dal dirigente Gennaro Alessandro Borrelli, l’avviso pubblico (presente, insieme ai moduli delle domande da compilare, sul sito internet dell’ente, www.comune.torredelgreco.na.it) utile a raccogliere le istanze dei cittadini ultra65enni autosufficienti residenti a Torre del Greco. Il soggiorno si terrà all’hotel Parco dei Principi di Scalea (Cosenza) dal 16 al 21 settembre prossimi e prevede trattamento di pensione completa per cinque notti e sei giorni in camera doppia o tripla (a seconda delle esigenze della struttura). I posti disponibili sono, come detto, 160.

“Possono presentare istanza di partecipazione – viene ricordato dagli uffici preposti – i cittadini residenti del comune di Torre del Greco che abbiano, alla data di pubblicazione dell’avviso, una età non inferiore a 65 anni compiuti, considerando ammissibile anche la partecipazione di coniugi con età differente, nei casi in cui almeno uno di essi abbia un’età pari o superiore ai 65 anni, in possesso di un Isee ordinario non superiore a 34.122,27 euro. Gli anziani che abbiano compiuto almeno 75 anni saranno ammessi al soggiorno previa esibizione di specifica certificazione attestante l’autosufficienza e l’idoneità fisica e psichica”.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo del Comune (via De Gasperi, complesso La Salle) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure attraverso pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it entro le 12 del 31 luglio 2025. I documenti necessari sono indicati nell’apposito avviso.

“L’ufficio servizi sociali – viene ancora specificato – procederà all’istruttoria delle istanze pervenute e verificherà la sussistenza dei requisiti. In presenza di un numero di istanze superiore ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria con riferimento ai seguenti criteri in via prioritaria: valore dell’Isee dal più basso al più alto, in ogni caso non superiore a 34.122,27 euro; successivamente in base alla età, dal più anziano al più giovane, avendo a riferimento, in caso di domanda da parte di coniugi, dell’età del coniuge più anziano; esclusivamente in caso di disponibilità di posti non utilizzati, il Comune si riserva di ammettere soggetti non in possesso dei requisiti (in particolare quello relativo all’Isee), che verseranno per intero la quota di partecipazione. In caso di parità varrà, come criterio di precedenza, la data di presentazione della domanda. La tassa di soggiorno sarà a carico dei partecipanti e sarà versata direttamente in loco (se dovuta)”.