Torre del Greco- Verso le elezioni: iniziano a prendere forma gli schieramenti

La campagna elettorale entra nel vivo. La corsa alla poltrona di Sindaco alle prossime amministrative del 14-15 Maggio si sta pian piano delineando, in attesta della presentazione delle liste ufficiali di Aprile. Sembra tramontato definitivamente l’asse del terzo polo, che dovrebbe addirittura partecipare diviso nella scelta del candidato Sindaco da appoggiare; situazione analoga all’attuale maggioranza del Sindaco uscente Giovanni Palomba. Se da un lato, Mennella, Formisano, D’Ambrosio, Accardo, Gargiulo, insieme a Ciavolino, Frulio e Guarino seguiranno la linea del centrosinistra appoggiando Luigi Mennella come candidato a Sindaco, dall’altro Brancaccio, Pomposo, Spierto, Gentile, Tabernacolo, Stilo, Iacomino, Gramegna, Piccirillo, Vitiello e Langella seguiranno la linea Borriello. Pronti a scendere in campo al fianco di Caldarola gli ex grillini Santa Borriello e Vincenzo Salerno. Tra gli indecisi Luigi Mele, dato fino all’entrata in scena di Borriello in pole position nel centrodestra e che ora potrebbe seguire Luisa Liguoro nel progetto Mennella.

Dopo lo stop forzato nelle ultime elezioni fremono i grandi esclusi del 2018, Domenico Maida,che con 717 preferenze restó fuori, è pronto a dare sostegno a Luigi Mennella insieme allo zoccolo duro del PD, rappresentato dal segretario cittadino Salvatore Romano, che quest’anno è chiamato a fare una lista forte e strutturata, dopo la mancata presentazione alle ultime elezioni. Borriello potrà contare sull’appoggio di Quirino con Fratelli D’Italia ed è pronto a riabbracciare l’ex consigliere comunale Capuani. Vicino all’ex Sindaco di via del Monte anche Alfonso Ascione e Giuseppe Colapietro, mentre Rosario Rivieccio con Gerardo Guida seguiranno il centro sinistra.