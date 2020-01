Torre del Greco – Verso il porta a porta: ecco le strade e il nuovo calendario di conferimento dei rifiuti

Torre del Greco si avvia verso la raccolta porta a porta, prevista con partenza il 29 gennaio in alcune strade della città. Come si evince dal manifesto della Buttol e dell’amministrazione comunale, i rifiuti devono essere depositati davanti alla propria abitazione dalle ore 21 alle 24 del giorno indicato in base al nuovo calendario di conferimento previsto per le utenze domestiche. La domenica si depositano organico e carta, il lunedì vetro e secco residuo, il martedì organico e multimateriale (plastica e metalli), il mercoledì pannolini e carta, il giovedì vetro e secco residuo, infine il venerdì organico e multimateriale (plastica e metalli). Indicazioni precise infine anche per rifiuti speciali, olio usato, ingombranti, farmaci, pile e toner.

Di seguito le strade che partiranno con il porta a porta il giorno 29:

VIA MONTEDORO

TRAVERSA VIA MONTEDORO VIA MONTI DI RESINA TRAVERSA GARZILLI

VIA BENEDETTO CROCE

VIA TIRONI

VIA SCAPPI

VIA MONTE SOMMA

VIALE OLIVELLA

VIA E. DE NICOLA

VIA G.B. DELLA GATTA

VIA RAVELLO

VIA POSITANO

VIA CUMA

VIA VIVARA

VIA MASSA LUBRENSE

VIA TIRONCELLI

VIA G. MARCONI

VIA DEGLI ARTISTI

VIALE FRANCESCO BALZANO VIA DUCA LECCO DE GUEVARA VIA SEDIVOLA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA VIA DELLA REPUBBLICA VIALE UNGHERIA

VIA DELL’ATLETICA

VIA I. SORRENTINO

VIA DEL NUOTO

VIA VIULI

TRAV. VIULI

VIA NAZIONALE (DA VIA CAMPANARIELLO A VIA PROTA) VIA PROTA

VIA ROMAGNA

VIA UMBRIA

VIA PUGLIA

VIA DELLE VIGNE

VIA PINO A DUE CIME

VIA NUOVA TRECASE

VIA PAGLIARONE

TRAV. CAMPANARIELLO

VIA CAMPANARIELLO

VIALE CAMPANARIELLO