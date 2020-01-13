Di seguito le strade che partiranno con il porta a porta il giorno 29:
VIA MONTEDORO
TRAVERSA VIA MONTEDORO VIA MONTI DI RESINA TRAVERSA GARZILLI
VIA BENEDETTO CROCE
VIA TIRONI
VIA SCAPPI
VIA MONTE SOMMA
VIALE OLIVELLA
VIA E. DE NICOLA
VIA G.B. DELLA GATTA
VIA RAVELLO
VIA POSITANO
VIA CUMA
VIAVIVARA
VIA MASSA LUBRENSE
VIA TIRONCELLI
VIA G. MARCONI
VIA DEGLI ARTISTI
VIALE FRANCESCO BALZANO VIA DUCA LECCO DE GUEVARA VIA SEDIVOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA VIA DELLA REPUBBLICA VIALE UNGHERIA
VIA DELL’ATLETICA
VIA I. SORRENTINO
VIA DEL NUOTO
VIA VIULI
TRAV. VIULI
VIA NAZIONALE (DA VIA CAMPANARIELLO A VIA PROTA) VIA PROTA
VIA ROMAGNA
VIA UMBRIA
VIA PUGLIA
VIA DELLE VIGNE
VIA PINO A DUE CIME
VIA NUOVA TRECASE
VIA PAGLIARONE
TRAV. CAMPANARIELLO
VIA CAMPANARIELLO
VIALE CAMPANARIELLO
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